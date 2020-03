Von Hilko Raske

Bereits im achten Jahr findet die Veranstaltungsreihe statt. Waren es 2013 noch 18 Angebote, die von 375 Frauen wahrgenommen wurden, konnten im vergangenen Jahr 703 Frauen zu 31 Veranstaltungen und drei laufenden Angebotsreihen begrüßt werden.

Den Auftakt macht am Dienstag, 17. März, in der Grundschule Stift Quernheim der Kurs „Do it herself: Nähen – der Anfängerkurs“. Leiterin ist Sarah Sudek, die insgesamt fünf Mal zeigt, wie man selber eine Tasche, eine Kleid oder eine Jogginghose schneidert. „Figürliches Gestalten mit Pappmaché“ kann man in einem Workshop mit Gaby Köhler. Die freischaffende Künstlerin lädt für den 30. und 31. März sowie den 1. April in ihr Atelier in Löhne ein. „Den Frühling einatmen“ – diese Möglichkeit bietet sich mit Babette Striethorst am Freitag, 17. April, in Südlengern. Die Wildnispädagogin führt überdies am 23. Oktober in die „wunderbare Dunkelheit des Waldes“ ein. Seit vielen Jahren dabei ist auch Apothekerin Claudia Pieper-Emden. Sie lädt für den 6. Mai zu einem Kräuterspaziergang ein, informiert am 5. Juni über „Lavendel – Arzneipflanze des Jahres 2020“ und zeigt am 24. September, wie man Kosmetik selber macht und dabei Produkte aus Küche und Garten verwendet. Frauen in der Politik: Darum dreht es sich bei Veranstaltungen, die „Frau trifft sich“ in Kooperation mit der VHS anbietet. Los geht es am 4. Mai mit einer Stadtführung in Herford zu Frieda Nadig. Sie war eine der vier „Mütter“ des Grundgesetzes. Am 20. August gibt es dann einen Vortrag „100 Jahre Frauenwahlrecht in OWL“, am 4. Oktober wird der Film „Mütter des Grundgesetzes“ im Kino Lichtblick gezeigt.

Doch auch kulinarisch hat die Reihe wieder viel zu bieten. „Grill & Chill“ heißt es, wenn Jutta Kaminski vom Partyservice „Aufgetischt“ für Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr, wieder in ihren Garten einlädt. „Wir wollen gemeinsam grillen, plaudern und entspannen. Dabei gibt es keine genormten Rezepte, sondern wir improvisieren mit viel saisonalen Zutaten“, sagt Kaminski, die bereits zum dritten Mal mit von der Partie ist. Eine Wanderung mit Picknick und tierischen Überraschungen gibt es am 19. Juni. Hier lautet die Devise „Jeder bringt etwas mit zum Buffet“. Eine Einführung in die gesunde Ernährung bietet die Archimedes-Küche (ehemaliges EMR-Kraftwerk). Die Köche dort lassen sich am 9. Oktober in ihre Töpfe schauen. Die Teilnehmerinnen lernen dort Wertvolles über gesunde Ernährung und die Umsetzung in unserem Alltag, verrät Bereichsleiterin Bettina Harre. Ebenfalls in der Archimedes-Küche gibt es am 27. November „Poesie für den Gaumen“. Dahinter verbirgt sich ein Mitmach-Workshop, bei dem Küchenmeister Stephan Höfner für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis sorgt.

Ein ganz besondere Ausstellung erwartet Besucher des Rathauses am 5. November. Unter dem Motto „... wie das Veilchen im Moose bescheiden, sittsam und rein“ werden Poesiealben aus der Region gezeigt. Das älteste Album ist dabei über 100 Jahre alt, informiert Beate Kipp von den Landfrauen Kirchlengern. Gemeinsam mit „Frau trifft sich“ haben die Landfrauen die Poesiealben gesammelt und wollen sie der Öffentlichkeit präsentieren.

Mit dem Jahresauftakt „Kaffeeklatsch 2021“ am 24. Januar endet die achte Saison. Die Teilnehmerinnen erfahren dann, welcher Kaffee-Typ sie sind.

Das komplette Programm gibt es im Bürgerbüro im Rathaus Kirchlengern und auf der Homepage der Gemeinde Kirchlengern zum Download: www.kirchlengern.de.