Um genau 9.59 Uhr ging Ulrike Schwarze in der (fast) leeren Hagedorner Kirche mit ihrem Facebook-Gottesdienst am letzten Sonntag online. Mit den Zuschauerzahlen ist die Pfarrerin sehr zufrieden. Daher soll es weitere Liveview-Veranstaltungen geben. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Kirchlengern (WB). Den Segen gibt’s bei der evangelischen Kirchengemeinde Hagedorn jetzt per Facebook-Liveview. Nach der Absage sämtlicher Gottesdienste im Kirchenkreis aufgrund der Corona-Pandemie hatte Pfarrerin Ulrike Schwarze am vergangenen Wochenende diese pfiffige Idee – und die kam ziemlich gut an.

Mehrere hundert Klicks und viele Likes gab’s für das relativ kurze Video, das über die Facebookseite der Gemeinde lief. „Und auch die persönlichen Rückmeldungen waren sehr gut. Ich habe erfahren, dass Menschen das Video auch vielen Senioren gezeigt haben, die gar kein Internet haben. Die fanden das auch sehr gut. Ich denke, wir haben bis zu 900 Leute erreicht“, sagt die 55-Jährige, die vorerst an diesem ungewöhnlichen Modell festhalten will. Denn die „normalen“ Gottesdienste sind erstmal sowieso gestrichen.

Sohn filmt mit Smartphone

Die Idee für den Internet-Gottesdienst war Schwarze spontan gekommen. Während sie im Hagedorner Gotteshaus vor dem Altar stand, filmte ihr Sohn Hinrich (28) mit dem Smartphone. Ganz leer waren die Kirchenbänke aber nicht. „Ein älterer Herr war gekommen. Der hatte nicht mitbekommen, dass alle Gottesdienste abgesagt wurden. Er durfte natürlich bleiben, hat sich in eine der hinteren Reihen gesetzt.“

Fast ganz alleine während des Gottesdienstes in der Kirche – das sei für Ulrike Schwarze schon ein komisches Gefühl gewesen. „Ich fühlte mich wie in einem Vakuum, war selber ganz bewegt von dieser ungewohnten Situation. Ganz komisch fand ich aber das Schweigen der Glocken, die normalerweise zum Gottesdienst rufen.“ Ein Gebet und den Segen schickte die Pfarrerin durchs Netz an die Gemeindemitglieder via Smartphone, Computer und Co.. Keine sieben Minuten ist der Liveview-Clip lang. An diesem Sonntag, 22. März, soll eine Predigt dazukommen. „Sehr lang soll der Gottesdienst trotzdem nicht werden, ich denke so maximal 30 Minuten.“

Erinnerungen an Kassettendienst

Schwarze ist überzeugt, dass ihre Idee das Gemeindeleben während der Corona-Krise aufrecht erhält. „Klar, das ist zwar alles reduziert. Aber so können die Menschen auch ohne Gottesdienste Trost und Zuspruch erfahren. Ich finde das sehr wichtig. Den Segen gibt es also vorerst online.“

Die Seelsorgerin fühlt sich durch die Facebook-Gottesdienste auch an die Vergangenheit erinnert. „Vor ungefähr 30 Jahren gab es einen sogenannten Kassettendienst: War jemand krank und konnte daher nicht zum Gottesdienst, wurde alles aufgezeichnet und zu ihm nach Hause gebracht, und er konnte es sich anhören.“

Auch auf andere kirchliche Ereignisse wirkt sich das Coronavirus aus. „Beerdigungen finden ja mittlerweile nur noch im kleinen Kreis statt“, so Schwarze. Ohnehin sei der Friedhof mit dem Beginn des Frühjahrs zu dem sozialen Treffpunkt der Gemeinde geworden. „Viele Leute pflanzen Blumen, unterhalten sich über die Gräber hinweg, kommen sich somit auch nicht zu nahe. Mittlerweile mache sie dort auch Seelsorge. Die Leute freuen sich darüber“, so die 55-Jährige, die nun hofft, dass zumindest der aktuelle Gemeindebrief verteilt werden kann – trotz der Corona-Krise: „Das wäre nicht nur für mich, sondern auch für unsere Gemeindemitglieder sehr wichtig“, weiß die Hagedorner Pfarrerin.

Kirchkaffee per Telefon

Auch in der Johannesgemeinde Schwenningdorf der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) sind bis auf Weiteres alle Gemeindeveranstaltungen abgesagt. Allerdings sollen auch hier die Gottesdienste nicht komplett ausfallen, sondern werden – wie in Hagedorn – in den virtuellen Raum verlegt. Für alle, die einen Internetzugang und ein Telefon haben und beides bedienen können, wird es am Sonntag, 22. März, die Möglichkeit geben, zu einem festgelegten Zeitpunkt gemeinsam eine Online-Predigt zu schauen und sich dann danach in einer Telefonkonferenz über das Gehörte auszutauschen – ein Kirchkaffee am Telefon. Für ältere Gemeindeglieder soll es auch gedruckte Predigten geben, die verteilt werden sollen.

Genauere Infos gibt es bei Pfarrer Heicke (05746/920100; j.heicke@selk.de) oder auf der Homepage der Gemeinde (www.selk-schwenningdorf.de). Im Pfarrbüro kann sich jeder, der seelsorgerlichen Beistand sucht, auch weiterhin jederzeit melden.