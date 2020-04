Von Wilhelm Adam

Kirchlengern/Löhne (WB).Es war eine „Neverending-Story“ – so beschrieb der Verteidiger des 30-jährigen Angeklagten aus Kirchlengern dessen Liebesbeziehung mit einer jungen Frau aus Löhne. Dem Mann wurde zur Last gelegt, die 20-Jährige während eines Urlaubs auf Teneriffa sowie kurz darauf in der Nähe ihrer Wohnung körperlich misshandelt und beleidigt zu haben.

Wie Richter Dr. David Cornelius in der Verhandlung vor dem Bad Oeynhausener Amtsgericht feststellte, war die Frau mit dem Mann etwa ein Jahr lang – bis März 2019 – eine Liebesbeziehung eingegangen, in der sich die beiden mal getrennt, dann wieder versöhnt hatten. Während dieser Beziehung war es laut Anklageschrift erstmals im August 2018 während eines Urlaubs auf Teneriffa zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. „Wir waren mit einem befreundetem Pärchen im Urlaub“, berichtete die 20-Jährige. Mit den beiden sei sie eines Abends von einer Unternehmung mit dem Taxi zurück ins Hotel gefahren. Was ihr damaliger Freund ihr angetan haben soll, wollte die Frau zunächst nicht sagen: „Weil wir uns wieder vertragen haben.“

600 Euro Geldauflage

Doch das ließ der Richter der Löhnerin nicht durchgehen, sondern konfrontierte sie mit ihrer Anzeige gegen den Mann sowie ihren Aussagen bei der Polizei. Erst danach schilderte die junge Frau, dass sie der 30-Jährige vor dem Hotel an den Haaren gezogen und mehrfach getreten habe, so dass sie Rippenschmerzen gehabt habe.

Im Juli 2019 sei ihr der Beschuldigte mit einem Bekannten in der Jahnstraße in Löhne begegnet, sagte die Frau weiter: „Dabei haben mich die beiden beleidigt.“ Diese Beschimpfungen reichten aus, „dass sich die Frau in ihrer Ehre herabgesetzt und gekränkt fühlte“, stellte die Staatsanwältin fest.

Weil der Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts zumindest während der Tätlichkeit auf Teneriffa unter Alkoholeinfluss gestanden hatte, plädierte der Verteidiger auf eine Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldauflage. Dem schloss sich auch Amtsrichter David Cornelius an. „Sie sind nicht vorbestraft“, begründete er gegenüber dem Angeklagten die Entscheidung. Zudem habe sich die junge Frau mit dem 30-Jährigen ausgesöhnt, auch wenn die Beziehung mittlerweile beendet sei. 600 Euro muss der Kirchlengeraner nun an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.