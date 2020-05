Kirchlengern (WB). Der traditionelle Feldtag der „Schlüterfreunde OWL“, der immer zahlreiche Besucher anzieht, muss in diesem Jahr ausfallen. Aufgrund der Coronaschutzverordnung des Landes NRW bleiben Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt. Davon ist auch der weit über die Grenzen bekannte Feldtag der „Schlüterfreunde OWL“ betroffen. Dieser sollte am eigentlich am 22. und 23. August auf dem Hof Schlüter in Kirchlengern-Häver stattfinden.