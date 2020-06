Sowohl die UWG als auch die Grünen in Kirchlengern fordern, mehr Dächer von gemeindeeigenen Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Entsprechende Anträge sollen in den zuständigen politischen Gremien behandelt werden. Foto: dpa

„Nachdem auf Antrag der UWG ein Klimaschutzkonzept im Rat beschlossen wurde, möchten wir nun einige Vorschläge zur CO2-Vermeidung einbringen“, formuliert Michael Schmale, Fraktionschef der UWG im Gemeinderat. Laut seiner Darstellung sei seitens der Verwaltung auf dem gerade neu gebauten und sanierten Feuerwehrhaus Kirchlengern-Nord eine Photovoltaikanlage abgelehnt, „weil sie unwirtschaftlich ist“.

„Wir fordern aber, dass alle gemeindeeigenen Gebäude mit Solaranlagen ausgestattet werden“, so Schmale, der in dem Zusammenhang die Haltung der Verwaltung zum Themenkomplex der Nachhaltigkeit, der ökologischen Herangehensweise in der Gemeinde und zu ihrer Vorbildfunktion kritisiert.

Elektro-Tankstellen gefordert

„Vor einigen Jahren war man übrigens schon weiter. Da wurde über CO2-Einsparung gesprochen, und nicht primär über Wirtschaftlichkeit“, so der UWG-Politiker weiter. Er informiert: „Auf der Internetseite der Gemeinde Kirchlengern steht das Solardachkataster des Kreise Herford zur Einsicht bereit. Dort ist das Dach des Feuerwehrhauses Kirchlengern-Nord in Sachen Photovoltaik als ‚Sehr gut geeignet‘ eingestuft.“

Ziel der UWG solle daher sein, alle gemeindeeigenen Dächer in Zukunft mit Photovoltaik aus- oder nachzurüsten. „Der Strom soll zur sofortigen eigenen Verwendung dienen, im Haus gespeichert oder ein Dienstfahrzeug mit E-Motor damit aufgeladen werden. Die beiden von uns beantragten Photovoltaikanlagen auf dem Feuerwehrhaus Südlengern und dem Bauhof erzielen übrigens 98 Prozent des gewünschten Wirkungsgrades und sparen pro Jahr 25 Tonnen Co2 ein“, führt Schmale aus.

Ein anderer Vorschlag seitens seiner Fraktion ist, weitere Elektro-Tankstellen im Gemeindegebiet aufzustellen: „Damit sollten die jetzigen, oft durch private Anbieter errichteten, Anlagen im Gemeindegebiet ergänzt werden.“

Solardachkataster nutzen

Die Grünen in Kirchlengern stoßen in das gleiche Horn: Auch ihrer Ansicht nach solle die Verwaltung anhand des Solardachkatasters des Kreises eine Liste der Gebäude prüfen, die sich in kommunaler Hand befinden und die für die Errichtung einer Photovoltaikanlage geeignet sind. „Die Verwaltung unterbreitet den zuständigen Gremien dann eine Vorschlagsliste, in welcher Reihenfolge diese Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden könnten. Erste Beträge werden hierfür im nächsten Haushalt bereitgestellt“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Burkhard Scheiding.

Auch nach Ansicht seiner Fraktion hätten die bereits vorhandenen Anlagen auf dem Bauhof und dem Gerätehaus Südlengern gezeigt, dass sich diese Anlagen bereits vor den kalkulierten Zeitpunkten rechnen und sich damit schneller amortisieren würden als erwartet. Unter anderem eigne sich das Dach der Erich-Kästner-Gesamtschule laut Solardachkataster „hervorragend für eine Anlage und sollte deswegen als erstes in Angriff genommen werden“.

„Auch die fortschreitende Digitalisierung an der EKG dürfte für einen weiter steigenden Strombedarf sorgen und diesen Schritt rechtfertigen. In den Überlegungen der Finanzierung sollte auch eine Bürgerbeteiligung an den Anlagen mit in Betracht gezogen werden“, meint Scheiding. Daher, so der Grüne weiter, sollte bei der anstehenden europaweiten Ausschreibung der weiterführenenden Sanierung der EKG-Sporthalle die Überlegung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einfließen und entsprechend kalkuliert werden. Über die Ausschreibung soll in der Sitzung des Kirchlengeraner Hauptausschusses am 18. Juni diskutiert werden.