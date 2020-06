Die Filiale der Supermarktkette in Südlengern ist Anfang Januar Ziel eines Raubüberfalls gewesen. Foto: Salmon

Von Daniel Salmon

Kirchlengern/Bielefeld (WB). Der Überfall auf die Penny-Filiale in Südlengern von Ende Januar wird ab diesem Mittwoch, 17. Juni, juristisch aufgearbeitet. Vor der XX. Strafkammer des Bielefelder Landgerichts müssen sich dann zwei Männer (36 und 48 Jahre) aus Lübbecke wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes verantworten.

Wie mehrfach berichtet , soll das Duo am Abend des 21. Januar den Discounter an der Elsestraße betreten haben: maskiert und nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Beil und einem Vorschlaghammer bewaffnet. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich noch mehrere Mitarbeiter und Kunden in der Penny-Filiale auf.

„Während des Überfalls sollen die Angeklagten die Mitarbeiter des Verbrauchermarkts sowie Kunden bedroht und teilweise mit Gewalt auf diese eingewirkt haben“, heißt es in der Anklageschrift. Die beiden Lübbecker sollen 4500 Euro erbeutet haben und seien zunächst geflüchtet.

Geiselnahme befürchtet

Da nicht klar war, ob es sich um eine Geiselnahme handeln könnte, rückte damals ein Großaufgebot der Polizei nach Südlengern aus. Einheiten aus mehreren Kommunen und Landkreisen wurden in der Elsegemeinde zusammengezogen. Der Bereich um den Penny-Markt wurde großräumig abgeriegelt. Ein Spezialeinsatzkommando war ebenfalls an die Elsestraße beordert worden.

Der 36-jährige Angeklagte konnte etwa zwei Stunden nach dem Überfall ganz in der Nähe des Tatorts von der Polizei aufgegriffen werden. Auch das mutmaßliche Fluchtfahrzeug konnten die Ermittler aufspüren. Knapp drei Wochen später verhafteten die Ermittler auf dem Flughafen in Hannover dann den zweiten Verdächtigen . Seither sitzt das Duo in U-Haft und wartet auf seinen Prozess.

Insgesamt sind fünf Verhandlungstage in dem Fall angesetzt. Ein Urteil könnte am 26. Juni gefällt werden.