Aus Gesprächen, die die SPD mit Anwohnern und Gewerbetreibenden geführt habe, habe sich ergeben, dass man sich vor Ort rund um die Stiftskirche mit der Situation „arrangiert“ habe und alle Seiten einen Regen-Unterstand befürworten würden. Auch die Jugendlichen hätten in Gesprächen signalisiert, im Gegenzug zur Errichtung eines Carports zukünftig dafür zu sorgen, den Bereich des Treffpunkts von Müll freizuhalten und den Lärmschutz zu beachten. Ausschussvorsitzende Ute Mehrkühler unterbrach die Sitzung, um den anwesenden Bürgern Gelegenheit zu geben, sich zum SPD-Antrag zu äußern.

Anlieger sind verärgert

Schnell wurde klar, dass die Bürger nicht vor hatten, sich mit der Situation auch in Zukunft zu arrangieren. Im Gegenteil, das Fass sei zum Überlaufen gefüllt: Laute Musik, Müllspuren auf der Straße und neben dem Mülleimer, Glasscherben und quietschende Reifen störten schon lange das Leben in der Nachbarschaft. Mehrmals in der Woche müsse die Polizei kommen und auch die könne nur kurzzeitig für Ruhe sorgen.

Die CDU plädierte für die Nutzung vorhandener Ressourcen: „Wir haben den Rauchfang, der offene Jugendarbeit anbietet und der zuständige Streetworker hat auch kürzlich seine Arbeit aufgenommen“, sagte CDU-Fraktionschef Christian Bobka: „Dem sollten wir nicht vorgreifen, sondern die Chance geben, die Situation vor Ort zu erfassen und dann Maßnahmen mit den Jugendlichen und den Anwohner zusammen zu ergreifen.“ Die SPD änderte ihren Antrag auf Prüfung der Situation vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Streetworker, diesem Antrag wurde einstimmig stattgegeben.

Digitalisierung vorantreiben

Dem Antrag der CDU die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben, wurde einstimmig stattgegeben. Die Grünen beantragten, dass verschiedene Finanzierungsmodelle geprüft werden sollen und die Schulen sollen zeitnah ein passendes Medienkonzept vorlegen müssen. Anwesende Vertreter der Schulen bestätigten, dass ein solches Konzept bereits „intern” vorhanden sei und nur noch abschließend beschlossen werden müsse. Somit stünde der Fortführung der Digitalisierung an den Schulen Kirchlengerns nichts mehr im Wege. „Schon bald können die Schülerinnen und Schüler, sowie auch die Lehrkräfte, mit modernen Arbeitsmitteln arbeiten. Im Falle der Notwendigkeit von Homeschooling sind dann alle Betroffenen gleichermaßen gut ausgestattet und keiner verliert den Anschluss”, so Sven Obernolte (CDU) abschließend.