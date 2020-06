Nicht nur die Kirchlengeraner, auch zahlreiche Pendler haben schon Stunden ihres Lebens im Auto vor den geschlossenen Schranken des Übergangs an der Lübbecker Straße verbracht. Die Planungen für eine Unterführung sind Jahre alt. Passiert war lange nichts. Nach einem langen Planungsstillstand hatte es die Gemeindeverwaltung durch Mobilisierung verschiedener Ebenen erreicht, dass die DB den Planungsfaden wieder aufgenommen hatte.

In einem Gespräch Anfang April dieses Jahres waren Absprachen zum weiteren Vorgehen getroffen und die nächsten Planungsschritte vereinbart worden. Ein weiteres Treffen fand am 6. Juni statt. Ziel ist nun der Abschluss einer Planungsvereinbarung zwischen der Deutschen Bahn und dem zuständigen Straßenbaulastträger Straßen NRW, in der die weiteren Details geklärt werden. „Das soll in diesem August passieren“, so Karl-Heinz Saße, Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Technische Dienste im Kirchlengeraner Rathaus. Die Gemeinde selbst ist nicht mehr Vertragspartner bei dieser Vereinbarung. „Weil sich das Eisenbahnkreuzungsgesetz geändert hatte“, erläutert Saße. Somit müsse sich die Kommune auch nicht mehr an den Baukosten für die geplante Unterführung beteiligen: „Natürlich kommen wir aber für Kosten für die nötigen Maßnahmen rund um diesen Bereich auf.“

Allerdings pocht die DB darauf, dass neben dem höhengleichen Bahnübergang an der Lübbecker Straße – der durch den geplanten Tunnel wegfällt – die nahegelegene höhengleiche Gleisquerung „In der Lohe“ ebenfalls beseitigt wird. Im Rathaus sieht man in dieser Forderung kein Problem. Die Verwaltung hatte daher vorgeschlagen, die Zustimmung für die Aufhebung des Übergangs für den Zeitpunkt zu erteilen, wenn die Unterführung nebenan fertig ist und die Ravensberger Straße eine neue Anbindung an die Fiemerstraße sowie die Bahnhofstraße eine neuen Anbindung an die Lübbecker Straße erhalten hat.

Nur dann sei gewährleistet, dass die Verkehre aus den dortigen Wohn- und Gewerbebereichen über die neuen Verkehrsanbindungen an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden sind. „Da die Vorteile der Schließung allein auf Seiten der DB AG liegen, sollte die Bedingung gestellt werden, dass der Gemeinde durch die Aufhebung des zweiten Bahnüberganges keine Kosten entstehen“, so die Auffassung im Rathaus.

Letztlich gaben die Vertreter von CDU, FDP und UWG im Planungsausschuss grünes Licht für die von der DB geforderte Aufhebung des Bahnübergangs. SPD und Grüne votierten dagegen. Mit sieben zu sechs Stimmen wurde dem Verwaltungsvorschlag somit entsprochen. Das letzte Wort in der Sache hat der Gemeinderat, der 25. Juni tagt.