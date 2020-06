Hotel mit 80 Zimmern geplant

Derzeit befindet sich das Gestüt noch im Ausbau, erste Gebäude stehen bereits. Vorgesehen sind unter anderem ein Büro- und Verwaltungstrakt, Wohngebäude als Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, ein Gebäude für den tierärztlichen Funktionsbereich, aber natürlich auch Anlagen zur Pferdepräsentation, Pferdetraining und -bewegung sowie Stallungen, Lagerhallen und Schulungsräume.

Doch das ist erst der Anfang. In einem zweiten Bauabschnitt sollen an der Süd-West-Seite auch ein Bereich für Junghengste und Sportpferde, Gestütsgebäude, 35 Pferdeboxen, eine Pferdeführanlage sowie eine Unterbringung für internationale Reitsportler und Gäste entstehen. Hinter dieser Umschreibung verbirgt sich ein Hotel, das in der Region Maßstäbe setzen dürfte. „Mit der Erweiterung des Gestüts haben wir die Chance, eine internationale Klientel nach Quernheim zu holen, damit sie hier trainiert“, sagte Matthias Ciesler. Und dafür benötige man ein adäquates Hotel.

Allerdings stelle sich in diesen besonderen Zeiten die Frage, wie das Hotel der Zukunft aussehen könne und müsse. Man habe bereits eine moderne und gelungene Entwurfsplanung vorliegen, sagte Ciesler. Unter der Prämisse „Kontaktlos mit Blick auf die Gesundheit“ solle ein Hygienekonzept umgesetzt werden, das die Digitalisierung berücksichtige. So sollten mittels eines QR-Codes Check-In, Zimmerzugang, Serviceleistungen und Abrechnung möglich sein. Die Zimmer würden großzügig gestaltet – mit Ess- und Arbeitsbereich sowie Entertainment- und Media-Center. Darüber hinaus seien Erholungsflächen, Pool, Sauna sowie sportmedizinische und Wellnessangebote vorgesehen. Das Hotel an sich werde eine Grundfläche von etwa 1000 Quadratmetern haben, inklusive der Wellnessangebote gehe man von einer Grundfläche in Höhe von 2500 Quadratmetern aus.

Auch eine zeitliche Planung liegt bereits vor. „Voraussichtlich bis zum Jahresende werden wir die Beteiligungsgesellschaft gründen. Die eigentliche Planung wird etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen, der Bau des Hotels weitere zwei Jahre“, sagte Ciesler.

Die Lage des Hotels bewertet er überaus positiv: „Die A30 und A2 sind in der Nähe, wir liegen zwischen den Oberzentren Hannover, Bielefeld und Osnabrück. Damit dürfte das Hotel beispielsweise auch für Messebesucher interessant sein.“ Denkbar sei, dass auf dem Gestüts-Areal ein Sommerfest und Weihnachtsfest veranstaltet würde. Und auch ein Bistro mit regionalen Spezialitäten sei angedacht.

Positiv wurde das Vorhaben vom Planungsausschuss der Gemeinde aufgenommen. Dort wurde das Projekt am Mittwoch vorgestellt. Und auch Bürgermeister Rüdiger Meier ist voll des Lobes: „Das ist eine Riesenchance für die Region.“