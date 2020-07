Die Störung dauert nun schon seit dem 18. Juni an. „Die genaue Ursache steht leider immer noch nicht fest“, so Scholz weiter.

Durch den technischen Fehler werden laufendende Telefonate zum Teil plötzlich unterbrochen oder die Telefonierenden können sich nicht mehr hören. „Der Telefonanbieter arbeitet inzwischen seit mehreren Wochen an der Fehlerbehebung“, so Scholz.

Nicht alle Anrufe betroffen

Von der Störung seien nicht alle Anrufe betroffen, die Probleme tauchten bei 20 bis 30 Prozent aller Gespräche auf. „Zunächst bestand die Vermutung, dass es vor allem Anrufer aus dem mobilen Netz betrifft“, sagt Petra Scholz.

Für einen Besuch beim Straßenverkehrsamt in Kirchlengern braucht man einen Termin. „Den machen die meisten Bürger inzwischen online aus. Nur noch wenige, die nicht über Internet verfügen oder ganz spezielle Anfragen haben, wenden sich telefonisch an das Straßenverkehrsamt“, so Scholz.

Längere Wartezeiten

Bei der Zulassungsstelle kann es allerdings zu längeren Wartezeiten kommen, wenn man einen Termin vereinbaren möchte. So erscheint auf der Homepage der Hinweis: „Aufgrund der aktuellen hohen Terminnachfrage in der Führerscheinstelle kann es vorkommen, dass zeitnah keine Online-Termine gebucht werden können. Sofern möglich, werden montags, dienstags und donnerstags tagesaktuell zusätzliche Termine frei gegeben.“

Das Straßenverkehrsamt ist per E-Mail erreichbar:

- zulassungsstelle@kreis-herford.de- fuehrerscheinstelle@kreis-herford.de- schwertransporte@kreis-herford.de- bussgeldstelle@kreis-herford.de