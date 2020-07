Aqua Fun liefert Wärme für Siedlung

Kirchlengern (WB). Kirchlengern soll wachsen – und zwar nachhaltig. Ein Schritt in diese Richtung markiert jetzt ein neues Baugebiet in dem 18 Ein- und zwei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen: das Wohnquartier Espelweg. Am Mittwochmorgen erfolgte – einen Steinwurf von der Aqua-Fun-Baustelle entfernt – ein erster symbolischer Spatenstich.

Von Daniel Salmon