Ein Stück Dorfgeschichte

Nach Ende des Schulbetriebs fiel das abgelegene Gebäude aus der Zeit der Weimarer Republik mehr oder weniger in einen Dornröschenschlaf – bis 2015 zufällig Christoph und Jan Nobbe davon erfuhren, dass es zum Verkauf steht. „Wir hatten vorher schon fünf Jahre ein Haus gesucht. Da wir keine Reihenhaustypen sind, durfte es schon etwas ablegen sein“, erzählt Jan Nobbe.

Von der Ortschaft Rehmerloh hatte er vorher noch nie etwas gehört. Bei einer Hausbesichtigung durften die beiden nur einige wenige Räume betreten. Trotzdem erlagen sie dem Charme der ehemaligen Volksschule, unterschrieben den Kaufvertrag. Eine mutige Entscheidung. „Auf gut deutsch gesagt waren wir die stolzen Besitzer einer Bruchbude“, erinnert sich Christoph Nobbe. Das Ergebnis eines Ganges durch das Haus mit einem Architekten: gute Substanz – aber ansonsten viel Arbeit.

Auf das Ehepaar wartete eine Herausforderung, die es in sich hatte. Das Dach war undicht, die Elektrik vergammelt, der Keller feucht, dazu kam noch Schimmel an den Wänden. Und vollgestopft war das Haus. „Wir haben alleine 40 Mulden an Gerümpel entsorgt“, sagt Jan Nobbe. In den ersten Jahren wohnten sie praktisch auf einer Baustelle, hatte anfangs nur ein Zimmer zur Verfügung. Wände wurden entsprechend der Originalpläne versetzt, neue Holzfußboden verlegt.

Durch den Kauf kamen Nobbes auch in den Besitz des Schularchivs. „So wurden für den Bau der Schule 26.000 Reichsmark ausgegeben, das erste Telefon hielt 1958 seinen Einzug in die Schule.“ Viele Schüler erzählten von einer strengen, aber auch schönen Schulzeit.

Sowohl die ehemalige Lehrerwohnung als auch die eigentliche Schule befanden sich in dem Gebäude – „aber beides strikt voneinander getrennt“. Den Klassenraum haben die neuen Besitzer wieder als Unterrichtszimmer hergerichtet. So steht ein alter Lehrerpult im Klassenzimmer, dahinter ist ein Plakat mit der alten Sütterlin-Schrift zu sehen. „Bereits mit 14 Jahren habe ich mich für Antiquitäten interessiert“, erklärt Jan Nobbe. Ein ganz spezielles Steckenpferd von ihm sind die Trachten zwischen Wiehengebirge und dem Teutoburger Wald, dem nördlichen Ravensberger Land. Geweckt wurde dieses Interesse durch ein Erbstück von seiner Ururoma. Ihm sei irgendwann aufgefallen, dass es praktisch so gut wie keine Trachten oder auch nur Teilstücke von ihnen gebe. Um dieses historische Erbe zu bewahren, sammeln die beiden das, was an Trachten noch vorhanden ist und stellen sie teilweise im alten Klassenzimmer aus. „Wir freuen uns immer, wenn uns jemand bei der Erweiterung unserer Sammlung behilflich sein kann. Wir sind für alle Informationen über dieses Thema dankbar“, so Jan Nobbe. Kontakt sei über die Email-Adresse alte-volksschule-rehmerloh@web.de möglich.