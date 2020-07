Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Kirchlengern (WB). Ein Bild des Grauens bot sich am Mittwochmittag Feuerwehr und Polizei in Kirchlengern: Gegen 12.35 Uhr war der 29-jährige Fahrer eines Audi A4 auf der Mindener Straße aus Richtung Häver unterwegs. Wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit stieß der Wagen kurz vor der Einmündung der Straße In der Mark frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer – er kommt aus Kirchlengern – verstarb noch am Unfallort.

Von Hilko Raske