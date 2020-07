Bauernbad wird renoviert

Die Vereinsmitglieder hätten es sich auf die Fahne geschrieben, das historische Gebäude des Bauernbads zu erhalten. Es wurde 1883 gebaut und war bis 1973 in Betrieb – „ehe es vom Badezimmer abgelöst wurde“, sagt Hake. Bauern aus der ganzen Region reisten an, um in Rehmerloh ein Bad zu nehmen. Ab 1996 wurde das Gebäude restauriert – und seit 2002 ist es der Öffentlichkeit zugänglich. Unter anderem werden Führungen für an der Lokalgeschichte interessierte Besucher angeboten.

Neue Schwellhölzer eingebaut

Da durch die Corona-Einschränkungen auch keine Führungen möglich waren, konnten dringend erforderliche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. An der Außenfassade wurden zwei neue Schwellhölzer eingebaut. Ein sehr teures und aufwendiges Verfahren, bei dem die Ziegelsteine der Fachwerkmauer einzeln ausgebaut werden mussten.

Danach wurde die Wand abgestützt, der verrottete Holzbalken aus- und der neue Balken eingebaut. Abschließend wurden die durchnummerierten Ziegelsteine wieder eingesetzt. Zusätzlich war der Kessel, in dem das Wasser für den Bäderbetrieb erhitzt wird, undicht. „Deshalb bin ich extra in den Kessel gestiegen, um bei der Reinigung die undichte Stelle zu finden“, erklärt Hake.