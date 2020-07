CDU beklagt Lücke im Radwege-Netz

Christdemokraten sehen an Kreisgrenze Gefährdung von Verkehrsteilnehmern

Kirchlengern (WB). Mobilität stößt manchmal im wahrsten Sinne des Wortes an Grenzen. Diese Erfahrung machten nun die Landratskandidatinnen Dorothee Schuster (CDU Kreis Herford) und Anna Bölling, (CDU Kreis Minden-Lübbecke) an der Kahlen-Wart-Straße an der Kreisgrenze Herford/Minden-Lübbecke. Begleitet wurden die Politikerinnen vom CDU-Bürgermeisterkandidaten der Gemeinde Hüllhorst, Michael Kasche, von Heiko Weßler, CDU-Ratskandidat für Klosterbauerschaft, und den Mitgliedern der Herforder Kreistagsfraktion Martina Kechlo und Detlef Kaase, die für den Kreistag und den Gemeinderat kandidieren.