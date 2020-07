Kleiner Prinz unter dem Sternenhimmel

Am Montag, 10. August, sollen Familien auf dem Schulhof der Erich-Kästner-Gesamtschule ganz in den Bann des Weltalls gezogen werden. Dafür soll Friedrich Raad mit seinem „Theater der Dämmerung“ mit Hilfe einer Leinwand und verschiedenen Scherenschnittfiguren sorgen. Die Abenteuer des kleinen Prinzen sollen per Schatten zum Leben erweckt werden. Dass er mit seinem Schattentheater in einer Sommernacht spielen dürfe, sei das Schönste, was ihm passieren könne, freut sich Raad.

„Karotten im Weltall“

Zur Einstimmung auf die Aufführung werden Pädagoge Hans Gerhard Busse und der elfjährige Lias eine Kindergeschichte über eine Reise ins All – nämlich „Karotten im Weltall“ von Andreas Steinhöfel – vorlesen. „Ich bin mir sicher, die Geschichte wird gut ankommen. Beim Kulturprogramm waren Kinder jeden Alters davon begeistert”, erklärt Busse. Begleitet werden beide Programmpunkte von der Musikschule Kirchlengern. Klänge der Gitarre, Schlagzeug und Marimbaphon sollen die Stimmung der Vorstellungen transportieren. Die Veranstalter rund um Rüdiger Meier hoffen auf eine rege Teilnahme und auf schönes Wetter. „Aber falls es regnet, haben wir auch einen Plan B. Die Veranstaltung wird dann in die Sporthalle verlegt“, erklärt Meier. Petra Rullkötter, Mitarbeiterin der Stadt, ergänzt: „Wir haben den Termin extra in die Sternschnuppenzeit gelegt. Sollte es tatsächlich welche geben, wäre das ein Traum.”

Einlass ab 20.30 Uhr

Der Einlass für die Veranstaltung ist um 20.30 Uhr. Um 21.15 soll die Lesung beginnen, gefolgt vom Schattentheater. Ein gastronomisches Angebot wird es nicht geben. Bei Bedarf soll ein eigenes Picknick mitgebracht werden. Auch die Mitnahme von Decken zum Sitzen ist erwünscht.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf beim Bürgerbüro, in der Gemeindebücherei, der Tankstelle Busse, dem Reisebüro Heitkamp und bei Podologie Redecker erhältlich. Eine Abendkasse wird es nur bei Bedarf geben.