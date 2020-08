Die Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr zu einem kleinen Brand auf einem Feld an der Ecke Klosterbauerschafter Straße / Im Winkel in Kirchlengern gerufen. Dort brannte ein Wahlplakat. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden und griff nicht auf das angrenzende Feld über. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

In der Nähe fielen den Beamten zusätzlich verschiedene umgeknickte Verkehrszeichen auf, die „offensichtlich mit roher Gewalt umgestoßen“ worden seien. Von der Bushaltestelle „Neue Straße“ wurde das Haltestellenschild abgerissen und auf das gegenüberliegende Grundstück geworfen.

Die Polizei hat zwei Strafanzeigen wegen Brandstiftung und Vandalismus gestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Brand oder den Sachbeschädigungen geben können, sich zu melden.