Bauhofmitarbeiter soll Schulbus lenken

Wer aber einmal einen Blick in die Busse geworfen hat, wenn sie morgens losfahren, weiß, wie voll sie sind. In der Gemeinde Kirchlengern sind bislang Grund- und Gesamtschüler gemeinsam zur Schule gefahren worden. Das hat dazu geführt, dass einige Eltern in der Gemeinde Kirchlengern sich Sorgen um das Wohl ihrer Kinder machen. Darauf wies nun Ingo Scheiding (SPD) in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses hin.

Busunternehmen reagiert

Die Gemeinde sei über die Situation informiert, sagte Michael Höke, zuständiger Fachbereichsleiter im Kirchlengeraner Rathaus. Problematisch seien die Touren hin zur Schule und Rückfahrten an Dienstagen und Freitagen, wenn alle Gesamtschüler nach der sechsten Stunde frei hätten. „Dann ballt sich das so richtig im Bus. Alle Sitzplätze sind dann besetzt, etliche Kinder müssen stehen.“

Das zuständige Busunternehmen habe aber bereits reagiert. So gebe es nun für Mädchen und Jungen aus Häver, die die Grundschule in Kirchlengern besuchten, für die Hinfahrten einen eigenen Bus. Und auch für die Rückfahrten jeweils dienstags und freitags arbeite man an einer Lösung.

EInsatz ab kommender Woche

Höke wies darauf hin, dass das Land einen speziellem Fördertopf eingerichtet habe, der eine Million Euro umfasse. Damit solle die Anmietung von Bussen ermöglicht werden. Das Ganze habe aber einen Haken: „Busse gibt es derzeit eigentlich genug, da der Bustourismus unter der Coronakrise leidet. Was fehlt, sind die geeigneten Busfahrer“, so Höke.

Im Rathaus habe man versucht, auch das zu regeln. Und anscheinend ist es der Verwaltung gelungen. „Wir haben einen Bauhof-Mitarbeiter, der den entsprechenden Führerschein hat.“ Der soll von der kommenden Woche an dann die entsprechenden Nachmittagstouren übernehmen. Ein Bus werde von einem heimischen Unternehmen dafür zur Verfügung gestellt. Man hoffe, das Problem auf diese Weise dann gelöst zu haben.