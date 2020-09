Kultur in Wanderschuhen erleben

Kirchlengern (WB). „Segen der Erde“ – unter diesem Motto stand die Veranstaltung des Literatur- und Musikfestivals „Wege durch das Land“ am Sonntag in Stift Quernheim. Das Besondere des vierstündigen Querschnitts durch verschiedene Genres und Epochen bestand in dem gelungenen Wechselspiel aus Innen- und Außenelementen – die 78 Teilnehmer machten sich nach einem 90-minütigen Programm in der Stiftskirche zu einer knapp einstündigen Wanderung durch das wunderschöne Ravensberger Land auf, immer wieder unterbrochen von musikalischen und literarischen Zwischenstopps.

Von Sonja Töbing