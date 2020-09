„Bei den Aufräumarbeiten sind natürlich auch einige Gegenstände zusammengekommen, die wir ungern entsorgen möchten“, sagt Peggy Freudenreich, Projektingenieurin der Gemeinde Kirchlengern. Dazu gehören vor allem Schilder, wie „Bitte nicht vom Beckenrand springen“ oder „Ab hier ohne Schuhe“ sowie Schwimmbretter und zwei Schlösser. Um sich noch einmal gemeinsam an die „alten Zeiten“ im Aqua Fun Bad zu erinnern und neue Plätze für die Schwimmbad-Schätze zu finden, ruft die Gemeinde das „Aqua-Fun-Gewinnspiel“ ins Leben. „Jeden Monat werden wir vier bis fünf Gegenstände verlosen“, sagt Peggy Freudenreich. Wer mitmachen will, muss nur per Mail eine Gewinnspielfrage zum alten Aqua Fun richtig beantworten. „Unter allen richtigen Antworten verlosen wir dann die Gegenstände und oben drauf gibt’s eine Eintrittskarte für das neue Aqua Fun!“ Die Gemeinde hofft, dass die Aufmerksamkeit so noch einmal auf die vielen Jahre erfolgreicher Schwimmbadarbeit gelenkt werden kann, bevor im kommenden Jahr der Neubau eröffnet.

„Etwas wehmütig wird man ja doch, wenn man in das leere Bad geht und sich erinnert, wie viele Generationen hier schwimmen gelernt haben und ihre Sommerferien im Aqua Fun verbracht haben“, sagt Bürgermeister Rüdiger Meier. Umso schöner sei die Aktion, die die Gemeinde jetzt mit den Mitarbeitern des Aqua Funs auf die Beine gestellt habe. „Wir hoffen, dass viele Menschen mitmachen“, so Meier.

In den kommenden Monaten wird immer um den 1. des Monats eine neue Gewinnspielfrage auf der Gemeindehomepage (www.kirchlengern.de) und der Website des Freizeitbades (www.aquafun-kirchlengern.de) veröffentlicht. Jeder, der mitmachen will, kann dann seine Antwort an aqua-fun.kirchlengern@teleos-web.de schicken. Antworten werden jeweils bis zum 20. des Monats angenommen. Danach werden für die zu verlosenden Gegenstände jeweils ein Gewinner aus dem Topf mit den richtigen Antworten gezogen. „Wir freuen uns, dann natürlich irgendwann auch über viele Bilder von den Gewinnern, die uns zeigen, wo die Gegenstände ein neues Zuhause gefunden haben“, ergänzt Rüdiger Meier. So könne der Geist des alten Bades noch lange bestehen bleiben. „Ich bin aber ganz sicher: Im neuen Aqua Fun werden wieder viele Generationen neue Erfahrungen rund ums Schwimmen machen!“, so der Bürgermeister.