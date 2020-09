Rüdiger Meier (CDU) bleibt Bürgermeister

Er werde den Sieg gemeinsam mit Familie und Parteifreunden feiern – und am heutigen Montag vielleicht eine Stunde später als üblich im Rathaus erscheinen, sagte Meier auf die Frage hin, wie er seine vierte Amtszeit beginnen wolle. Und nannte gleich auch die Ziele, die er sich für die nächsten Jahre gesetzt hat. Ganz oben steht da die Bahnunterführung im Ortskern von Kirchlengern. „Ich halte es für durchaus möglich, dass wir den ersten Spatenstich noch in meiner vierten Amtszeit machen werden“, so Meier. Zudem solle Kirchlengern als familienfreundliche Gemeinde weiterentwickelt werden. So sei eine weitere Kita auf dem Gelände der Brausemühle in Südlengern in Planung.

Das Ergebnis sei genau das, womit sie gerechnet habe, sagte die SPD-Kandidatin Ulrike Schwarze. „Ich habe das gemacht, was ich kann – und dabei bin ich mir treu geblieben.“ Vielleicht wäre es aber besser gewesen, wenn man sich mit den Grünen auf einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten hätte einigen können. Sie werde sich mit ihrem Mann nach dem Wahlkampf erst einmal Urlaub gönnen, verriet sie.

Äußerst zufrieden war auch Rüdiger Bockhorst mit seinem Abschneiden als Bürgermeisterkandidat. Noch mehr freute er sich aber über die Zugewinne seiner Partei bei der Wahl zum Gemeinderat. Immerhin habe man die Zahl der Ratsmitglieder verdoppeln können – von drei auf sechs. „Das zeigt, dass unsere Inhalte und Kandidaten bei den Wählern angekommen sind.“ Dabei hätten sicherlich der Bundestrend, aber auch Initiativen wie Fridays for Future eine Rolle gespielt. „Unsere Stimme hat künftig ein größeres Gewicht im Gemeinderat.“

34 Sitze gibt es Gemeinderat Kirchlengern – und abgesehen von den Grünen und der FDP (ein Mandat) habe alle Fraktionen einen Sitz abgeben müssen. Zwar ist die CDU mit 41,64 Prozent der Stimmen nach wie vor stärkste Partei, hat aber im Vergleich zu 2014 3,2 Prozent verloren. Fraktionsvorsitzender Christian Bobka verlor zudem seinen Wahlbezirk an den SPD-Kandidaten Ingo Scheiding. Künftig sind die Christdemokraten mit 14 statt 15 Ratsmitgliedern vertreten.

Für die SPD votierten 31,46 Prozent der Wähler – und damit etwa 3,7 Prozent weniger als noch 2014. Sie kommt auf elf Ratssitze. Geschrumpft ist auch die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG). Sprachen sich 2014 noch 9 Prozent für die UWG aus, waren es diesmal 6,77 Prozent. Damit hat die UWG nur noch zwei Ratssitze (2014: 3). Die FDP hingegen konnte sich leicht von 2,4 Prozent im Jahr 2014 auf 3,74 Prozent an diesem Wahlsonntag verbessern.

Das bisherige bürgerliche Lager von CDU, UWG und FDP verfügt somit über 17 Stimmen, SPD und Grüne allerdings ebenfalls. Somit dürfte die Stimme des Bürgermeisters den Ausschlag geben.

Kommentar von Hilko Raske

Mit 55,6 Prozent haben sich die Wähler in Kirchlengern für Amtsinhaber Rüdiger Meier als Bürgermeister ausgesprochen – und damit seine Arbeit honoriert, die Kirchlengern in den vergangenen 16 Jahren geformt und vorangebracht hat. Ob die Umgehungsstraße Nordring in ihrer jetzigen Ausgestaltung, das Industriegebiet Oberbehme, das Familienarztzentrum, das Mobilitätszentrum rund um den Bahnhof oder das Fachmarktzentrum am Obrock – alles trägt die Handschrift des Bürgermeisters. Auch in den kommenden Jahren will Meier Akzente setzen, ist noch voller Tatendrang und Energie. Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei die Bahnunterführung, die dank seines Einsatzes noch Realität werden dürfe.

Interessant wird sich künftig die politische Arbeit im Gemeinderat gestalten. Die Grünen sind die eigentlichen Gewinner dieser Wahl, haben die Zahl ihrer Mandate verdoppeln können. Für die Zukunft gibt es hier interessante Konstellationen. Wird die Ökopartei vielleicht enger mit der CDU zusammenarbeiten? Durchaus denkbar. Mit der neuen Verteilung der Ratssitze – 17 für das bürgerliche Lager, 17 für SPD und Grüne, dazu die Bürgermeisterstimme – ist jedenfalls Spannung garantiert.