„Jetzt ist Disziplin gefragt“

Er sei vom Ergebnis grundsätzlich nicht enttäuscht, betont CDU-Fraktionschef Christian Bobka. Mit 14 Sitzen sei man nach wie vor stärkste Fraktion im Gemeinderat, habe die meisten Direktmandate geholt, zudem stelle die CDU den Bürgermeister. „Bei den Grünen sehe ich einen Trend bestätigt, der sich von der Bundesebene bis auf die Kommunen auswirkt“, kommentiert der Christdemokrat das Ergebnis der Ökopartei. Besonders gefreut habe er sich über die Wahlergebnisse junger Christdemokraten, die erstmals angetreten seien. „Carolin Oganiak hat mit 41,72 Prozent der Stimmen die ehemals rote Hochburg Klosterbauerschaft-Süd für sich gewinnen können, Jan Nobbe hat im Bezirk Quernheim-Ost/Rehmerloh 53,22 Prozent der Stimmen erzielt.“ Für Bobka ein Zeichen, dass man innerhalb der Christdemokraten auf Kontinuität setze und erfolgreich einen Generationenwechsel in die Wege geleitet habe.

Doch wie geht es weiter im Gemeinderat? Immerhin haben sowohl das sogenannte bürgerliche Lager (CDU, UWG und FDP) als auch SPD und Grüne zusammen jeweils 17 Sitze gewinnen können. Hinzu kommt noch die Bürgermeisterstimme – in diesem Fall die von Rüdiger Meier (CDU). Man werde das Wahlergebnis erst einmal in der Fraktion analysieren, bevor man die weitere Marschrichtung festlege. „Ich kann natürlich nicht für die anderen Parteien sprechen – aber wir sind offen für Gespräche in alle Richtungen.“ Und mit Blick auf die Grünen, die die Zahl ihrer Sitze haben verdoppeln können, stellt Bobka fest, dass die CDU-Fraktion Kirchlengern in Sachen Umwelt und Biodiversität bereits eine gute Vorarbeit geleistet habe.

Mit Detlef Kaase und Martina Kechlo haben zwei Christdemokraten nicht nur einen Sitz im Rat, sondern auch im Kreistag. Die Ausübung beider Mandate schaffe Transparenz, betont Kaase. „So können wir auf kommunaler Ebene über Entscheidungen berichten, die im Kreistag erfolgen.“

Die SPD hat am Wahlsonntag zwar einen Sitz im Gemeinderat verloren – allerdings ein fünftes Direktmandat gewinnen können. „Der Wahlbezirk Quernheim-West ist mit Pauken und Trompeten an Ingo Scheiding gegangen“, hält SPD-Fraktionschef Oliver Lüking begeistert fest. Für die SPD hätten in Kirchlengern am Wahlsonntag 31,46 Prozent der Wähler gestimmt – das sei ein Verlust von etwa 3,5 Prozent. „Ich hatte allerdings mit weitaus größeren Einbußen gerechnet“, sagt Lüking. Interessant werde die künftige politische Arbeit in den Ausschüssen auch mit Blick auf die Verluste der UWG und dem fehlenden Fraktionsstatus der FDP. „Da stellt sich mir doch die Frage, wie sich dass auf die Ausschussbesetzung auswirkt“, so Lüking. Zumindest die FDP habe nämlich kein Stimmrecht in diesen Gremien.

Bei den neuen Mehrheitsverhältnissen müsse sich das bürgerliche Lager sehr diszipliniert verhalten. „Das eröffnet neue Chancen, Kirchlengern kommunalpolitisch zu gestalten. Denn sobald einer aus dem bürgerlichen Lager querschießt, ändert sich das Kräfteverhältnis komplett“, so Lükings Analyse. Seine Partei werde auf alle Fälle das Gespräch mit den Grünen suchen, um Gemeinsamkeiten auszuloten.

Die UWG hat bei den Kommunalwahlen einen Sitz verloren. Somit sind die freien Wähler künftig nur noch mit zwei Ratsmitgliedern im Gemeindeparlament vertreten. Im Klartext bedeutet das aber: Die UWG hat Einbußen in Höhe von etwa 30 Prozent hinnehmen müssen – votierten 2014 noch 9 Prozent für die Wählergemeinschaft, waren es am vergangenen Sonntag 6,77 Prozent. Über die Ursache dafür kann man nur spekulieren. Bundes- und Landestrends spielen für die UWG eine eher untergeordnete Rolle. In Kirchlengern fielen die Freien Wähler in erster Linie durch das entschiedene Festhalten an einer Sparpolitik auf.