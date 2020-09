Instandsetzung kommt schneller

Zwei Faktoren sind es, die Instandsetzung beschleunigen. Zum einen hat die Landesregierung zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie eine Investitionspaket für die Kommunen beschlossen. Bestandteil dieses Förderpakets ist ein Sonderprogramm mit der etwas sperrigen Bezeichnung „Erhaltungsinvestitionen kommunaler Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“, welches 50 Millionen Euro umfasst und bis 2021 befristet ist. Die Verwaltung hat aus diesem Topf bereits 137.000 Euro für die Instandsetzungsarbeiten an der Neue Straße und Hagedorner Straße beantragt. Eine Förderung ist von der Bezirksregierung Detmold zwischenzeitlich in Aussicht gestellt worden. Sobald der Bewilligungsbescheid eingeht, stehen also Haushaltsmittel in Höhe von 137.000 Euro zusätzlich zur Verfügung – immerhin war diese Ausgabe im Haushalt auch ohne Fördermittel eingeplant. Man habe deshalb nach Maßnahmen im Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde Ausschau gehalten, die möglicherweise vorgezogen werden können, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Karl-Heinz Saße. Und den Blick auf die Straße Im Obrock geworfen. Allerdings fehlten noch 183.000 Euro zur Finanzierung der Instandsetzung.

An dieser Stelle kommt die geplante Straßenausbaumaßnahme Friedrichstraße (Häverstraße bis Luisenstraße) ins Spiel. Eigentlich sollte damit noch in diesem Jahr gestartet werden. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und seitdem können keine Anliegerversammlungen mehr durchgeführt werden. Wann das wieder möglich ist, steht derzeit in den Sternen. Die Verwaltung sucht hier zwar nach einer Lösung. Im Klartext heißt das aber, dass dieser Straßenausbau in diesem Jahr nicht ausgeschrieben werden kann. Deshalb werden die fehlenden 183.000 Euro überplanmäßig aus der Baumaßnahmen herangezogen. „Das bedeutet natürlich nicht, dass die Friedrichstraße nicht ausgebaut wird – nur der Zeitplan ist ein anderer“, so Saße.

Die Verwaltung könne nun mit den Vorbereitungen für die Ausschreibung der Maßnahme Im Obrock beginnen. „Somit können wir das Ganze formell schon auf dieses Jahr vorziehen und die Instandsetzung beschleunigen“, sagt Saße. Vorgesehen sei, von der Straße Im Obrock im besagten Abschnitt 4 Zentimeter abzufräsen und das in gleicher Höhe wieder neu aufzubringen. Absackungen – beispielsweise bei den Bordsteinen – sollten gleich mit ausgebessert werden.

Die Ausschussmitglieder votierten einstimmig für den Beschlussvorschlag der Verwaltung.