Ein 20-Jähriger aus Quernheim fuhr am Sonntag, 4. Oktober, mit seinem Audi um 18.25 Uhr auf der Hüllerstraße in Richtung Ostring. Aus bisher nicht geklärter Ursache übersah er zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Als er das Fahrzeug wahrnahm, versuchte der 20-Jährige noch auszuweichen. Dies gelang ihm allerdings nicht mehr und er kollidierte mit dem geparkten Pkw.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der BMW in einen davor parkenden Fiat geschoben wurde. Bevor der 20-Jährige sein Fahrzeug vollständig zum Stehen bringen konnte, touchierte er mit seinem Auto ebenfalls den Fiat. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den verletzten Audi-Fahrer und brachte ihn dann in ein nahegelegenes Krankenhaus.