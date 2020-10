Konzern-Chef wird Uni-Dozent

Dr. Andreas Hettich unterrichtet künftig Studenten in Fragen zur Führung von Familienunternehmen

Kirchlengern/Bielefeld (WB). Das an der Universität Bielefeld angesiedelte „Institut für Familienunternehmen“ (iFUn) bekommt prominente Verstärkung: Dr. Andreas Hettich (50), Beiratsvorsitzender und Hauptgesellschafter der Hettich-Gruppe mit Sitz in Kirchlengern, wird ab dem Wintersemester 2020/21 als Lehrbeauftragter und als Forscher in Fragen zur Führung von Familienunternehmen mitwirken.