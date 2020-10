Kaufmännisch in Betrieb ist die Anlage seit Ende Juni diesen Jahres. Die Photovoltaikanlage wird dann jährlich 250 Haushalte mit regionalem erneuerbarem Strom versorgen, der in Kooperation mit den Bürgerwerken über die Homepage der Friedensfördernden Energie- Genossenschaft eG bezogen werden kann (www.fegh.de). Seit dem 2. Oktober grasen auf dem Gelände der Photovoltaik-Freiflächen-Anlage auf dem Reesberg in Kirchlengern 40 Schafe. Sie sorgen umweltschonend für die Grünpflege der vom Kreis Herford gepachteten Fläche.

Für Mitglieder und Interessierte bietet die Friedensfördernde Energie-Genossenschaft Herford am 25. Oktober um 15 Uhr eine Führung in mehreren Kleingruppen von je zehn Personen zur Photovoltaikanlage auf dem Reesberg an, Dauer etwa . eineinhalb Stunden. Um eine Anmeldung wird bis zum 21. Oktober gebeten unter der Telefonnummer 05221/1022775 oder vorstand@energiegenossenschaft-herford.de.

Der Treffpunkt ist am Eingang zur Deponie, Felix-Wankel-Straße 15 in Kirchlengern. Eine Warnweste und festes Schuhwerk sind mitzubringen.