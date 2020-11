In einem TV-Bericht zu dem Thema hatte der WDR dies am Mittwochabend öffentlich gemacht. Michael Höke, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, Schule, Kultur und Sport der Gemeinde Kirchlengern, bestätigte die Aussagen einer Lehrerin der Schule in dem Fernsehbeitrag: „Man wollte schnell und gut auf eine solche Situation vorbereitet sein und hat sich daher zu diesem Seminar getroffen“, erklärte der Rathausmitarbeiter auf Anfrage dieser Zeitung.

Weitere Grundschule betroffen

Mit den bekannten Folgen: Wie berichtet, hatten an der Sitzung, die am 5. November stattgefunden hatte, zwei Pädagogen teilgenommen, die einige Tage später positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Alle Lehrer mussten daher in Quarantäne, gleiches gilt für vier Klassenverbände. Für alle rund 400 Schüler des Grundschulverbundes mit Standorten in Südlengern und Kirchlengern ist somit bis zum 20. November Distanzunterricht angesagt. „Und das Homeschooling läuft ganz gut an. Alle Kinder verfügen über ein iPad“, so Michael Höke. Gut angenommen werde auch die von der Kommune eingerichtete Notbetreuung für Grundschüler der betroffenen Einrichtungen. „Noch sind nicht alle Plätze belegt, aber die Betreuungskapazität ist auf maximal 80 Kinder beschränkt“, erklärt der Fachbereichsleiter.

Derweil steht nun fest, dass es auch an der weiteren Grundschule in der 16.000-Einwohner-Gemeinde einen Corona-Fall gibt. Ein Kind des zweiten Jahrgangs der Einrichtung in Stift Quernheim hat sich mit dem Virus angesteckt und befindet sich in Quarantäne. Zusätzlich sind alle Mädchen und Jungen der beiden zweiten Klassen auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes unter häusliche Beobachtung gestellt worden. Auch für sie gilt nun vorerst Distanzunterricht. Zwei Lehrerinnen müssen als Kontaktpersonen ebenfalls zuhause bleiben. Höke: „In Stift Quernheim finden beispielsweise die Pausen jeweils für einen Jahrgang gemeinsam statt. Die Kinder spielen dann alle zusammen. Daher gilt die Anordnung auch für beide Klassen.“

Kind schon länger zuhause

Da das positiv auf Corona getestete Kind bereits seit einigen Tagen aufgrund von Krankheitssymptomen nicht mehr am Schulunterricht teilgenommen hat, gilt die Aussetzung des Präsenzunterrichts für den zweiten Jahrgang in Stift Quernheim nur bis zum 18. November. Der Schulbetrieb für die übrigen Klassen gehe ganz normal weiter.

Bislang von Corona-Fällen verschont geblieben sei nach Angaben aus dem Rathaus der Kirchlengeraner Standort der Erich-Kästner-Gesamtschule. „Die Schule ist noch corona-frei“, so Fachbereichsleiter Höke. Derzeit wartet die Gemeinde noch auf die Anlieferung der für die rund 400 Gesamtschüler bestellten Tablet-PCs. „Wir warten jeden Tag darauf, dass diese eintreffen, damit wir auch hier für den Fall X gerüstet sind. Derzeit gibt es auf dem Markt aber eine sehr hohe Nachfrage nach iPads für Schüler“, sagt Höke.

Wie berichtet, hat die Gemeinde für alle Kinder und Jugendliche, die in Kirchlengern beschult werden, mobile Endgeräte bestellt. Sämtliche Grundschüler sind bereits ausgestattet worden.