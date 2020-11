An der Gemeindebücherei ist dafür jetzt eine Außenrückgabebox aufgestellt worden, so dass ausgeliehene Medien jederzeit zurückgegeben werden können. „Die Anschaffung der Rückgabebox wurde ermöglicht durch das Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ des Deutschen Bibliotheksverbandes“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Gerne können auch Medien im Online-Katalog unter der Adresse https://kirchlengern.bibliotheken-in-owl.de/Mediensuche/Erweiterte-Suche ausgesucht und online, per E-Mail oder telefonisch vorbestellt werden. Diese können dann jeweils dienstags bis freitags in der Zeit von 10 bis 11 Uhr in der Gemeindebücherei abgeholt werden können. Es besteht auch die Möglichkeit, einen individuellen Abholtermin mit der Bücherei zu vereinbaren.

Auf der Homepage der Gemeinde Kirchlengern (www.kirchlengern.de) unter dem Reiter Kultur & Bildung/Gemeindebücherei finden Bürger alle wichtigen Informationen und das Onlineangebot.