Basis des neuen Spiels ist der Bürgerwald im Ortsteil Häver. Doch wie kommt man auf eine so ausgefallene Idee? Einen der Bäume, die hier stehen, hat Hartmann selber gestiftet. „Doch irgendwie wusste ich nie genau, wo er inmitten der inzwischen 157 Bäume zu finden ist“, sagt er. Um sich problemlos auf dem Areal orientieren zu können, fertigte er kurzerhand ein Kataster an, aus dem Standort, aber auch die Art eines jeden Baumes hervorgehen. Den Lageplan habe er dann der Gemeinde überreicht, die ihn möglicherweise – sofern es der Datenschutz zulässt – einmal online stellen wird.

„Ich stellte mir dann die Frage, wie man den Bürgerwald, der für die Umwelt wichtig ist, mehr ins Bewusstsein der Kirchlengeraner rücken kann.“ Das sei die Geburtsstunde des Spiels „Dein Baum – mein Baum“ gewesen. Denn der Lageplan aller Bäume eigne sich hervorragend als Spielfeld. Auf der etwa 50 mal 35 Zentimeter großen Spielfläche bilden die 157 Baumstandorte, die in acht Arten unterteilt sind, ein buntes Areal.

Was sind die Spielregeln? Zwei bis vier Personen können teilnehmen. Jeder Teilnehmer bekommt ein Kästchen, in dem sich 50 der bekannten Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spielfiguren befinden. Jedes Spielfeld steht für eine der acht Baumarten und unterscheidet sich farblich von den anderen. Während die Rotbuche (gelbes Feld) nur sechs Mal im Bürgerwald vertreten ist, gibt es die Winterlinde (grau) 30 Mal. Das hat Folgen. Ein gelbes Feld hat den Wert 8, während ein graues nur einen Punkt ergibt. Ziel ist es, vom Startpunkt aus Bäume zu erreichen, die besonders viele Punkte haben. Dabei ist strategisches Denken gefragt, um Bäume mit hohem Punktwert schnell zu erreichen. Wie weit die eigenen Spielfiguren gehen dürfen, wird per Würfelwurf entschieden. Wirft man zwei Sechsen hintereinander, gibt es dafür außerdem einen Joker, der richtig viele Punkte bringt. Die Anzahl der Joker – es handelt sich um Miniaturbäume aus Holz – ist auf fünf begrenzt. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Punkte sein eigen nennt.

Sprüche auf dem Boden der Kästchen für die Spielfiguren verweisen auf die immense Bedeutung der Bäume. Foto: Hilko Raske

Zunächst ist die Produktion von zehn Spielen vorgesehen. Passend zum Thema Wald ist überwiegend Holz das verwendete Material. Eines der Spiele soll allerdings aus Stahl sein – in Anlehnung an den Eisenbaum des Kulturvereins, der am südlichen Eingang des Waldes steht. Neben Spielbrett, Figuren und Joker gehören eine vierseitige Spielanleitung und ein Holzkasten, in dem alles aufbewahrt wird, zur Ausstattung. Dabei ist jedes Spiel ein Unikat – hergestellt hat Hartmann die zehn Exemplare nämlich in seinem Bastelkeller.

Er ist nun neugierig, wie seine Spielidee aufgenommen wird. „Ich möchte erfahren, wie dieser ortsbezogene Zeitvertreib bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt.“ Er hat die Erstausgabe übrigens seinem Enkel Laurin gewidmet, zusammen mit einem realen Baum im Bürgerwald.

Unterstützt wird Hartmann von Ingo Goretzki, Chef der Firma Minimax-Folien, und von Karola Westerhold, Inhaberin von „Treffpunkt Tee“ in Kirchlengern. Goretzki hat die Spielbretter laminiert. Und im „Treffpunkt Tee“ soll in jeder Adventswoche ein Spielexemplar an die Gewinnerin oder an den Gewinner eines kleinen Adventsrätsels verlost werden. „Das perfekte Spiel zu einer guten Tasse Tee“, meint Westerhold augenzwinkernd.

Die restlichen sechs Exemplare stehen derzeit nicht zum Verkauf. „Ich habe eines der Gemeinde Kirchlengern geschenkt, ein weiteres bekommt unsere Partnergemeinde Tännesberg.“ Was Hartmann freut: „Wer dieses Spiel spielt, weiß, dass es das sonst nirgends auf der Welt gibt – und das ist ein ganz besonders Gefühl.“