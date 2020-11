Im Einsatz rund um die viel frequentierte beschrankte Gleisquerung im Ortskern ist ein Fachunternehmen im Auftrag der Deutschen Bahn. „Die Arbeiter waren an verschiedenen Tagen auf der Nord- und der Südseite des Übergangs aktiv und haben Bohrsondierungen im Bereich des späteren Bauwerks vorgenommen“, erklärt Karl-Heinz Saße, Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Technische Dienste im Kirchlengeraner Rathaus. Entsprechende Untersuchungen werden benötigt, damit die DB gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen NRW entsprechende Planungen für die Unterführung aufstellen kann.

Laut Saße seien die Bohrungen in einer Tiefe zwischen 20 und 30 Metern vorgenommen worden. „Wenn man bedenkt, dass die Durchfahrtshöhe der Unterführung später rund sechs Meter beträgt, ist es schon wichtig, so tief ins Erdreich zu gehen. Man muss letztlich herausfinden, wie es um die Tragfähigkeit des Bodens bestellt ist“, so der Fachbereichsleiter. Die Proben würden nun von einem Labor ausgewertet, anschließend soll ein Baugrundgutachten erstellt werden.

Die Bohrpunkte waren im Vorfeld von den Planern festgelegt und mit der Gemeindeverwaltung abgestimmt worden. Da die Arbeiten nicht im unmittelbaren Bereich der derzeitigen Bahnunterführung stattgefunden hätten, sei es nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, versichert Saße.

Der Bahnübergang auf der Lübbecker Straße ist auch aus Sicht von Straßen NRW seit Jahrzehnten ein Hemmnis – nicht nur für den Fahrzeugverkehr, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer. „Durch die DB-Hauptstrecke Osnabrück – Löhne/Hannover sind die Schranken rund sieben Stunden am Tag unten“, heißt in einer Projektbeschreibung auf der Internetseite des Landesbetriebs.

Wie berichtet, hatte es die Gemeindeverwaltung nach einem langen Planungsstillstand in der Sache erst durch Mobilisierung verschiedener Ebenen erreicht, dass die DB den Planungsfaden in Sachen Bahntunnel wieder aufgenommen hatte. Durch eine Änderung im Eisenbahnkreuzungsgesetz muss sich die Kommune nicht mehr an den Baukosten für die geplante Unterführung beteiligen, wohl aber an der Finanzierung der nötigen Maßnahmen rund um den Bereich.

Doch wann ist überhaupt mit einem Baustart für den Bahntunnel zu rechnen? Karl-Heinz Saße hält es zumindest für realistisch, dass – nach Abschluss aller vorbereitenden Maßnahmen – in vier Jahren der erste Spatenstich für das Multi-Millionen-Projekt erfolgen könnte.

Ist der Tunnel fertig und die beschrankte Gleisquerung an der L546 somit Geschichte, soll auch der benachbarte Bahnübergang am ehemaligen EMR-Kraftwerk (In der Lohe) geschlossen werden. Der Gemeinderat hatte dafür einer entsprechenden Forderung der DB seinen Segen gegeben.