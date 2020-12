Satter Überschuss

Damit liegt man deutlich über dem ursprünglich geplanten Überschuss für 2020, der mit etwa 1,8 Millionen Euro veranschlagt worden war. Woher rührt dieser unerwartete Geldsegen? Junkermann konnte gleich mehrere Faktoren nennen, die zu diesem Überschuss geführt hatten. So hätten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer seit Anfang Oktober im positiven Sinne stabilisiert. „Das Aufkommen liegt rund 1,55 Millionen Euro über dem Haushaltsansatz, der in diesem Jahr mit 11 Millionen geplant wurde.“ Hinzu würden coronabedingte Gewerbesteuerausgleichszuweisungen des Landes in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro kommen. Geringere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (minus 549.000 Euro) würden durch höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (plus 597.000 Euro) mehr als kompensiert. Unterm Strich verbleibe so ein Mehrertrag aus den Bundessteueranteilen in Höhe von 48.000 Euro.

Junkermann ging auch auf die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein. Diese würden derzeit 250.000 Euro unter dem Haushaltsansatz liegen. „Aufgrund eines Einzelfalls im Bereich der Krankenhilfe für Asylbewerber von erheblicher finanzieller Tragweite ist dieses Ergebnis jedoch nicht endgültig.“

Wer als Gemeinde mehr einnimmt, muss auch mehr geben. Das zeigt sich bei der Gewerbesteuerumlage. „Bedingt durch die höheren Gewerbesteuererträge erhöhen sich auch die Aufwendungen für die Zahlung der Gewerbesteuerumlage um 230.000 Euro auf 1,1 Millionen Euro“, informierte der Kämmerer.

Kirchlengern ist als Kommune auch an Einrichtungen bzw. Unternehmen wie der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) beteiligt. Hier könne man mit Blick auf die Erträge mit einem Plus in Höhe von 214.000 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung rechnen, so Junkermann. Bei den Finanzaufwendungen, also im Bereich der Finanzierung gemeindlicher Aufgaben durch Kredite, konnten 100.000 Euro eingespart werden. „Wir haben mehr bekommen und weniger Aufwendungen“, fasste Junkermann zusammen. Der Kämmerer schlug den Ratsmitgliedern vor, die Mehreinnahmen in die Rücklage der Gemeinde zu überführen.