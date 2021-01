Die 38-jährige Kirchlengeranerin war mit ihrem Smart auf der Hüllerstraße in Richtung Lübbecker Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 87 fuhr sie nach Angaben der Polizei ungebremst auf einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan Quashqai auf. Kurz vor dem Unfall war einer Zeugin die unsichere Fahrweise der Smart-Fahrerin aufgefallen – die 38-Jährige fuhr in Schlangenlinien und geriet auch auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Verursacherin fest. Der anschließend freiwillig durchgeführte Alco-Test verlief positiv, sodass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die 38-Jährige leicht im Gesichts- und Schulterbereich verletzt. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.