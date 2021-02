Feuer im Hettich-Werk

Der Brand konnte erst nach mehr als 15 Stunden von der Feuerwehr gelöscht werden. Von Donnerstagabend bis zum Freitag waren Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens wurde leicht verletzt. Die weiteren Arbeiten, die Analyse ausgetretener Chemikalien und das Ableiten des zum Teil giftigen Löschwassers dauerten am Freitag an.

Hettich hat seinen Sitz in Kirchlengern im Kreis Herford. Die Hettich Umformtechnik GmbH & Co. KG betreibt in Berlin auf etwa 18.000 Quadratmetern eine Stanzerei, eine Härterei und eine Galvanikanlage. In der vom Brand betroffenen, etwa 5000 Quadratmeter großen Galvanik werden Oberflächen für Möbelbeschlagskomponenten elektrochemisch mit Metallen überzogen. „Die Analyse der weiteren Auswirkungen auf den Geschäftsablauf hat gerade erst begonnen,“ teilte die Hettich-Zentrale mit Sitz in Kirchlengern am Freitag mit. Das Unternehmen suche aber bereits freie Galvanik-Kapazitäten. Hettich dankte am Abend allen Einsatzkräften.