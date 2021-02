Der 42-jährige Besitzer des Audis stellte am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr fest, dass die Fahrertür angelehnt und die Mittelkonsole geöffnet war. Er hatte den Wagen am Dienstagabend gegen 22 Uhr verschlossen auf dem Parkplatz seines Mehrfamilienhauses am Westerfeldweg abgestellt.

Bei einem so genannten „keyless-go-System“ wird der Schlüssel nicht zum Öffnen des Fahrzeugs oder zum Anlassen des Motors benötigt, sondern muss sich lediglich im oder in der Nähe des Autos befinden. Deshalb rät die Polizei, den Fahrzeugschlüssel in geeigneten Schalen oder Gefäßen im Haus aufzubewahren, von denen kein Signal mehr abgegriffen werden kann. Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Westerfeldswegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.