Produktion in Kirchlengern läuft wieder an

Kirchlengern (WB) -

Nachdem die Produktion in einem Montagebereich bei der Firma Hettich vorsorglich nach Corona-Fällen gestoppt wurde, läuft sie seit Dienstag wieder in eingeschränktem Umfang. Das teilte Stephanie Kreidel, Assistentin der Hettich-Geschäftsführung, auf Anfrage mit. Eine mittlere zweistellige Zahl an Mitarbeitern soll beim Unternehmen betroffen sein. Der Kreis Herford informierte, dass bei 16 Personen die britische Mutationsvariante festgestellt wurde.