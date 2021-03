Die Kirchlengeranerin und ihr Mann Dirk Große-Wortmann bieten seit Kurzem Touren durch die Umgebung an. „Die Teilnehmer bekommen einen der Hengste – unsere kleine Herde besteht nur aus männlichen Tieren – an die Hand und es geht los“, erklärt die 52-Jährige. Wie ein Pferd trägt das Huftier ein Halfter mit einem Strick daran und geht eigentlich mit jedem mit. Die Alpakas sind sogar schon an der Hand eines Rollstuhlfahrers gelaufen. Das alles klappt so gut, weil das Ehepaar aus Häver die Tiere an Ausflüge gewöhnt hat. Waren die Alpakas erst ängstlich, gehen sie nun mutig voran.