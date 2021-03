Diesen Eindruck gewinnt man zumindest dann, wenn man einen Blick auf die Zahl der Schulanfänger in den nächsten Jahren wirft. Waren es im vergangenen Jahr 277 Kinder, die den Grundschulverbund Elseaue (Kirchlengern/Südlengern) besuchten, sind es aktuell 306 – und es werden immer mehr. So geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass es im Schuljahr 2023/24 schon 364 Schüler sind. Diese Zahlen sind verlässlich, da diese Erstklässler alle schon geboren sind und derzeit die Kitas besuchen. So erfreulich die Entwicklung generell auch ist, hat sie doch einen Negativeffekt. Vor allem der Schulstandort Kirchlengern platzt jetzt schon aus allen Nähten.