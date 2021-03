An der Westerfeldstraße wurden an den geparkten Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Neben einem Mercedes, einem VW Golf und einem 3er BMW wurde auch noch ein schwarzer Nissan beschädigt. Alle standen in Höhe der Hausnummern 13 bis 43.

Die Eigentümer bemerkten am Sonntagmorgen, 14. März, die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen, nachdem sie sie am Samstagabend noch unbeschädigt abgestellt hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Zeugen, denen in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen im Tatortbereich aufgefallen sind. Hinweise unter 05221/8880.