Schornsteine am Aqua Fun installiert

Herzstück ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das das Aqua Fun mit Strom und Wärme und das angrenzende Wohngebiet Espelweg / Tännesberger Weg mit Wärme versorgt. Das BHKW erzeugt durch Kraft-Wärme-Kopplung mit einem extrem hohen Wirkungsgrad gleichzeitig Strom und Wärme. Diese Art der Energieerzeugung gilt als besonders klimaschonend. Die bisherige Anlage stammt aus dem Jahr 2010 und hat eine Leistung von 140 Kilowatt.

Für den Neubau des Freizeitbades ist ein komplett neues Blockheizkraftwerk vorgesehen. „Dieses BHKW wird 200 Kilowatt an elektrischer und 350 Kilowatt an thermischer Leistung produzieren“, informiert Projektleiter Lukas Sibum. Es sei vorgesehen, dass mit der leistungsstärkeren Anlage zusätzlich auch 20 weitere Häuser im neuen Wohnquartier Espelweg mit Fernwärme versorgt werden. Die entsprechenden Leitungen würden derzeit durch den Espelpark verlegt. Die Leitung sei von ihrer Größe her aber so ausgelegt, dass eine Erweiterung der Fernwärmeversorgung in nördlicher Richtung möglich sei.

Die Kosten für die neue Energieanlage veranschlagt NWK-Geschäftsführer Marco Nettingmeier mit etwa 920.000 Euro. Es sei vorgesehen, sie Ende August oder Anfang September in Betrieb zu nehmen. Bis dahin würde das alte BHKW weiterlaufen. Sowohl das alte als auch auch das neue Kraftwerk stammt vom Unternehmen Sokratherm aus Hiddenhausen. „Es ist uns wichtig, heimische Firmen zu berücksichtigen.“

Mit dem Neubau des Freizeitbades Aqua Fun hatte man im Februar 2020 begonnen – und seitdem schreiten die Arbeiten an diesem Großprojekt zügig voran. Mit einem Investitionsvolumen von etwa 12,9 Millionen Euro handelt es sich um die größte Baumaßnahme in der Geschichte der Gemeinde Kirchlengern. Im vergangenen Februar konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Vorgesehen ist, dass im Juni der Hubboden des neuen Hallenbades eingebaut wird. Er soll die Multifunktionalität des Bades gewährleisten. Im Juli solle der Saunabereich eingebaut werden. Wenn alles im Zeitplan bleibt, erfolgt im Oktober der Probebetrieb. Was die Eröffnung angeht, hält Bürgermeister Rüdiger Meier weiter am kommenden November fest. „Für mich ist das weiter gesetzt“, betonte er während des Richtfestes.