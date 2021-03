Verurteilt wurde der 60-Jährige am Ende aber nicht. Denn angeklagt worden war der Bad Oeynhauser „nur“ wegen des Diebstahls von zehn Paletten Bruchware. Wert: etwa 1500 Euro.

Eher durch Zufall war der Mann Ende 2018 ins Visier seines Chefs geraten. Ein anderer Mitarbeiter des Unternehmens hatte Möbel, die aus der Kirchlengeraner Lagerhalle des Logistikers stammen sollen, auf und in der Nähe des Geländes eines Bad Oeynhauser Sonderposten-Marktes entdeckt. Der Geschäftsführer identifizierte nach eigener Aussage die Ware und alarmierte die Polizei.

Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten aber nur auf die Paletten mit den beschädigten Möbeln. „Die Behörden haben ja auch zehn Wochen gebraucht, um dort nachzuschauen“, sagte der Unternehmer vor Gericht aus. Er erklärte, dass es in der Vergangenheit öfter zu unerklärlichen Diebstählen in seiner Firma gekommen war. Wie der Inhaber ausführte, seien einige Möbelstücke später im Internet veräußert worden. Die Spuren hätten schon in diesen Fällen zu dem angeklagten 60-Jährigen – mittlerweile lebt er von Hartz 4 – geführt.

Der Holzmechaniker widersprach den Vorwürfen. Er erklärte, bei dem Logistiker für die Qualitätssicherung zuständig gewesen zu sein. „Ich habe beschädigte Ware begutachtet und aussortiert. Bei der Lagerung ging schon einiges zu Bruch.“ Diese Ware sei aussortiert, gesammelt, später von der Versicherung begutachtet und der Schaden dann von dieser ausgeglichen worden. Da sich aber immer mehr Bruchware angesammelt habe und der Platz knapp geworden sei, habe er nach Rücksprache mit seinen Vorgesetzten nach „Entsorgungsmöglichkeiten“ für die „B-Ware“ gesucht.

Die kaputtgeschriebenen Möbel seien so an Restpostenhändler veräußert oder in einem Fall an eine Kirchengemeinde („Von denen haben wir dafür Apfelsinen bekommen“) abgegeben worden: „Oder Mitarbeiter durften sich gegen einen kleinen Betrag in die Kaffeekasse was davon mitnehmen. Das ist öfter vorgekommen.“ Letzteres bestätigte zwar auch sein Ex-Chef, schränkte aber ein: „So etwas kam in Absprache mit uns nur ganz selten vor, vielleicht einmal im Monat.“

Überrascht zeigte sich der Bad Oeynhauser, als die Richterin ihm einen Lieferschein präsentierte, auf dem der Sonderposten-Händler aus der Kurstadt die Annahme der zehn Paletten Bruchware quittierte. „Da ist meine Handschrift drauf“, bestätigte der Mann. Allerdings: Das Dokument wurde gegengezeichnet, als dem 60-Jährigen bereits gekündigt worden war. Zudem stand darauf der Name des damaligen Lagerleiters des Logistikunternehmens. Dieser war als Zeuge geladen: „Das ist aber nicht meine Unterschrift“, sagte dieser aus.

Die Frage, ob der Angeklagte seinen Ex-Arbeitgeber tatsächlich bestohlen hat, wurde nach eineinhalbstündiger Verhandlung nicht geklärt. Die Beweise schienen zu dünn, viel Belastbares lag nicht vor. Von den angeblich verschwundenen Möbeln für 100.000 Euro fehlt jede Spur. Mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung des 60-Jährigen wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Als Auflage muss der Holzmechaniker 800 Euro zahlen.