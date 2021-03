Wochenlang ohne Festnetz und Internet

Der 64-Jährige wohnt im Kirchlengeraner Ortsteil Quernheim und ist seit einigen Jahren Kunde bei der Telekom. Am 1. Februar stellte er auf einmal fest, dass er nicht mehr ins Internet kommt. Auch der Festnetzanschluss funktionierte nicht mehr. Eine Nachfrage bei den Nachbarn ergab, dass zwei von ihnen das gleiche Problem hatten. Was Jürgen Raase in den folgenden Wochen mit der Telekom erlebte, fasst er unter „Servicewüste Deutschland“ zusammen. Der 64-Jährige wandte sich umgehend an die Störungsstelle der Telekom. „Nach mehrmaligem Nachfragen bekam ich einen Termin genannt, an dem die Störung behoben werden sollte – am 6. oder 7. Februar.“ Eingehalten worden sei dieser Termin aber nicht, so Raase. In der Folge habe er fast täglich bei der Störungsstelle angerufen, sei immer wieder mit neuen Terminen vertröstet worden.