Finanzierung der Traglufthalle steht

„Das ist ein guter Tag für den Sport in Kirchlengern“, kommentierte Ingo Scheiding (SPD), Vorsitzender des Ausschusses, diese Entscheidung. Ahring hatte als Zuschauer an der Sitzung des Sportausschusses teilgenommen. Er sei erleichtert, sagte er, nachdem die Kommunalpolitiker mehrheitlich für den Investitionszuschuss votiert hatten. Er gehe nun davon aus, dass der geplante Eröffnungstermin für die Tragluftlufthalle Anfang Oktober eingehalten werden könne. Die Hauptarbeiten für die Errichtung der Halle sollten im August und September vorgenommen werden. In dieser Zeit müssten die Vereinsmitglieder dann allerdings auf drei der Tennisplätze verzichten, so der TSG-Vorsitzende.