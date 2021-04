Brand auf Terrasse führt in Kirchlengern zu nächtlichem Feuereinsatz

Kirchlengern (WB) -

Von Hilko Raske

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Kirchlengern: Etwa 30 Feuerwehrleute sind am Donnerstagmorgen um 4.50 Uhr bei einem Brand an der Elsestraße im Ortsteil Südlengern-Dorf im Einsatz gewesen.