Nicht zuletzt deshalb hat sich die CDU-Fraktion im Gemeinderat mit einer Anfrage an die Verwaltung gewandt, um sich über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. „Wie weit ist der Ausbau der Internetanschlüsse der Schulen in Kirchlengern fortgeschritten?“, wollte CDU-Fraktionschef Dieter Bentrup in der jüngsten Ratssitzung wissen. Alle Schulstandorte seien mit einem Internetanschluss versorgt, so die Antwort von Bürgermeister Rüdiger Meier. Nun ist Internetanschluss nicht gleich Internetanschluss. Die Christdemokraten wollten es deshalb schon etwas genauer wissen.