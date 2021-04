. Fassungslos stehen die Anwohner vor der Baustelle in der Oberen Buschstraße in Klosterbauerschaft. Keine zwei Jahre ist es her, dass „ihre“ Straße beitragspflichtig neu erstellt worden ist. Jetzt der Schock: Die Straße musste einseitig auf einer Länge von etwa 80 Metern wieder aufgerissen werden. Hintergrund ist laut SPD eine marode Leitung der Telekom: „Vor rund zwei Monaten konnten einige Anwohner nicht mehr ins Internet und auch telefonisch lief nichts mehr.