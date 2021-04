Dabei wurden für die Zukunft des Vereins entscheidende Weichen gestellt. Um überhaupt die Jahreshauptversammlung abhalten zu können – 2020 musste sie aufgrund der Pandemie ausfallen – traf man sich diesmal unter Einhaltung der Coronaschutz-Verordnung in der Mehrzweckhalle Kirchlengern. Ein Rückblick zeigte, wie sehr die Corona-Krise die vergangenen Monate geprägt hat. So sei 2019 noch ein sehr gut ausgefülltes Jahr mit eigenen Veranstaltungen, diversen Ausfahrten und vielen Gruppenbesuchen gewesen, sagt Bärbel Kleemeier, Pressesprecherin des Fördervereins. „Das zeichnete sich so auch für 2020 ab. Dann aber kam Corona und ab März bis Ende Mai lag alles brach.