„Hallo Testverweigerer“

Einige Eltern der Mädchen und Jungen, die diese Grundschule besuchen, stehen der Testpflicht äußerst skeptisch gegenüber. Sie lassen ihre Kinder nicht an diesen Selbsttests teilnehmen, die laut Coronabetreuungsverordnung aber verpflichtend sind. In der einen vierten Klasse sind es zwei Schüler, in der anderen vier. Das Ergebnis: Kinder, die diesen Test nicht regelmäßig nachweisen können, dürfen am Schulunterricht nicht teilnehmen. Sie müssen automatisch ausgeschlossen werden, wie es in der entsprechenden Verordnung heißt.