Geblieben sind angebrannte Sträucher, die niemand entfernt. Klaudia Heil pflegt das benachbarte Familiengrab und will diesen Zustand geändert wissen – nur sind zunächst die Angehörigen und nicht die Gemeinde zuständig. Den Pflanzen ist es anzusehen und auch am Unkraut zu erkennen, dass mindestens auf einem Grab des Friedhofs Südlengern seit Jahren die Natur und nicht der Mensch dominiert. „Die Angehörigen der Familie sind wohl inzwischen verzogen oder verstorben“, vermutet Klaudia Heil, deren Vater und Großeltern angrenzend beerdigt sind. „Jedenfalls hält diese Grabstelle schon seit Jahren niemand mehr in Ordnung“, erklärt sie. Heil kümmert sich liebevoll um den Azaleenbusch und die Ordnung auf der Ruhestätte ihrer Angehörigen. Die Situation an dem Nachbargrab mache sie traurig.