Freies W-Lan für Freibad und Espelpark?

CDU in Kirchlengern hat Prüfauftrag an Gemeindeverwaltung gestellt – auch Minigolfplatz im Blick

Kirchlengern -

Die CDU-Fraktion in Kirchlengern möchte das W-Lan-Angebot in der Elsegemeinde weiter ausbauen. „Wir haben aktuell an die Verwaltung der Gemeinde Kirchlengern einen Prüfauftrag gesendet, um die Möglichkeiten und Kosten zu eruieren“, sagt der Sachkundige Bürger Heiko Weßler.