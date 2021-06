Alles muss raus

Klein, familiär, dazu ein eigenwilliges und unverwechselbares Programm – so kennen und schätzen Besucher das kommunale Kino Lichtblick in Kirchlengern. Seit Ende der 1980er Jahre befindet es sich in einem Altbau direkt gegenüber dem Rathaus. Doch spätestens am Ende dieser Sommerferien soll der Gebäudekomplex, in dem sich das Kino befindet, Geschichte sein. Der Abriss ist beschlossene Sache. Die Gemeinde plant, hier etwas zu schaffen, das Klassen- und OGS-Räume, eine Mensa und neue Kino-Räumlichkeiten in sich vereint. Doch wie geht es weiter mit dem Lichtblick? Immerhin wird mit einer Fertigstellung des neuen Gebäudes erst im Sommer 2023 gerechnet. Für Philipp Murday, Betreiber der kommunalen Einrichtung, und das ehrenamtliche Kinoteam heißt es derzeit Abschied nehmen.